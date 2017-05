Galapagos pourrait encore grimper de 37%

C’est l’avis du broker Jefferies qui a relevé son objectif de cours à 110 euros contre 80 euros avant. Voici ses arguments.

Décidément Galapagos a la cote auprès des analystes financiers. En l’espace de quatre semaines, trois d’entre eux viennent de relever sensiblement leur objectif de cours sur la biotech belge qui fait partie du Bel 20. Il y a un mois, Goldman Sachs a fixé un prix de 96 euros (contre 81 euros) justifié, en partie, par une prime en fonction d’un éventuel rachat de la société argumentait-elle. Trois semaines plus tard, c’est le broker Theodoor Gilissen qui surenchérissait avec, pour la première fois pour Galapagos, un "target" à trois chiffres (100 euros contre 85 euros avant).

Point d'entrée attrayant

Aujourd’hui, Jefferies vise encore plus haut avec un objectif de cours de 110 euros (contre 80 euros avant) ce qui représente un potentiel de hausse de 37% sur douze mois par rapport au cours de Bourse de vendredi. Son analyste, Peter Welford, estime que le cours actuel constitue un point d’entrée attrayant en raison du potentiel de blockbuster du filgotinib et des développements dans la mucoviscidose.

Il a calculé que le potentiel de vente du filgotinib pourrait atteindre 6 milliards de dollars dont 3 milliards pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde, 600 millions pour la maladie de Crohn, 400 millions dans la colite ulcéreuse et 2 milliards dans d’autres applications. Rapporté par action et, tenant compte d’une probabilité de 65%, Peter Welford arrive au chiffre de 71,4 euros.

Mucoviscidose

A côté du filgotinib et de ses nombreuses applications possibles, Galapagos a identifié une série de composantes pour traiter la mucoviscidose à partir de combinaisons de trois éléments. Ces recherches se font en collaboration avec AbbVie dans le cadre d’une alliance conclue en 2013.

Pour l’analyste, la mucoviscidose pourrait tirer l’action à la hausse au cours des douze prochains mois. Et cela, dans la mesure où Galapagos pourrait tester la sécurité de ses produits dans une phase 2 qui pourrait débuter au 2e trimestre 2017 avec des patients traités au 3e trimestre. Le projet de traitement reste cependant à la traîne par rapport à celui de son concurrent Vertex qui est déjà en phase 2. En cas de succès, le nouveau médicament pourrait rapporter 3 milliards de dollars avec un lancement estimé en 2020, écrit Peter Welford. Avec une probabilité de succès de 20% cela représente 12 euros par action.

110 euros: CQFD

Résumons. Avec 71,4 euros par action pour le filgotinib plus 12 euros par action pour la mucoviscidose, on arrive à 83,4 euros ce qui correspond, grosso modo, au cours actuel qui évolue à ses plus hauts historiques. Mais il faut aussi ajouter la trésorerie qui vient d’être gonflée de 364 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital réalisée aux Etats-Unis. Elle s’élève aujourd’hui à 1,32 milliard d’euros soit 26,1 euros par action. On arrive donc à un total (arrondi) de 110 euros par action.

Notons encore, pour terminer, que sur les huit analystes financiers recensés par Bloomberg qui suivent la valeur, sept sont à l’achat et un recommande de la conserver. L’objectif de cours moyen est de 94 euros.