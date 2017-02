La blague un peu "déplacée" de Warren Buffett

Le milliardaire américain a comparé Unilever dont lui et ses alliés ont tenté de prendre le contrôle amicalement à une femme en racontant une blague sur la différence entre un diplomate et dame.

Lors d’une interview accordée lundi à CNBC, le milliardaire américain Warren Buffett a dévoilé une partie des coulisses de l’offre de Kraft Heinz sur le groupe anglo-néerlandais Unilever. Une proposition que ce dernier a officiellement rejetée et que le géant américain soutenu par Berkshire Hathaway de Buffett et la firme 3G Capital a finalement retirée deux jours plus tard.

Pour expliquer l’échec de cette tentative, le sage d’Omaha a utilisé une image "déplacée" selon le site Business Insider, voire un brin sexiste comparant Unilever à une femme affirmant : "Si une femme dit non, cela signifie peut-être".

Business Insider publie une transcription mot pour mot des propos de Warren Buffett lors de l’interview.

Si une dame dit 'non', elle veut dire 'peut-être'. Et si elle dit 'peut-être', elle pense 'oui'. Et si elle dit 'oui', ce n’est pas une dame. Warren Buffett CEO de Berkshire Hathaway

En voici la teneur. Kraft Heinz, 3G et Buffett –étaient tombés d’accord pour lancer une offre amicale sur Unilever si ce dernier était ouvert à l’idée. A aucun moment, assure—t-il il n’a été question de lancer une OPA hostile. Mais dirait-on des propos ont été mal interprétés lorsque que le président de Kraft Heinz est parti tâter le terrain chez Unilever. Il avait préparé une lettre qui résumait l’opération et qu’il comptait remettre s’il obtenait une réaction neutre mais en cas de sentiment négatif il la garderait en poche. L’accueil a été plutôt neutre et la missive a été délivrée.

"Cela me rappelle cette vieille histoire au sujet de la différence entre un diplomate et une dame" raconte alors Warren Buffett. "Si un diplomate dit 'oui', il vaut dire 'peut-être'. S’il dit 'peut-être', il veut dire 'non'. Et s’il dit 'non' ce n’est pas un diplomate. Si une dame dit 'non', elle veut dire 'peut-être'. Et si elle dit 'peut-être', elle pense 'oui'. Et si elle dit 'oui', ce n’est pas une dame. Et donc le président de Kraft Heinz a probablement reçu un " peut-être " comme réponse mais il ne savait pas si cela venait d’un diplomate ou d’une dame".