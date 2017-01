Prix du pétrole: 150 ans de remous en un coup d'oeil

L'accord conclu en novembre dernier par les pays membres de l'Opep n'est qu'un épisode de plus dans l'histoire mouvementée des prix pétroliers. Voici un graphique pour s'en convaincre.

En novembre dernier, les pays membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) réunis à Vienne sont parvenus, à la dernière minute, à conclure un accord visant à limiter la production du brut à un plafond de 32,5 millions de barils par jour. Une première depuis 2008. Il y avait urgence.

Depuis juin 2014, les cours du Brent ne cessaient de chuter en raison d’une offre surabondante pour atteindre un plus bas autour de 30 dollars en janvier 2016. On se demandait jusqu’où allait sombrer l’or noir.

Tout comme, quelques années plus tôt, on observait avec appréhension sa hausse continue. En 2011, la banque d’affaires Goldman Sachs voyait même le baril se négocier à 200 dollars. Aujourd’hui, la donne étant complètement différente, elle estime que le prix du baril de Brent devrait se situer à 59 dollars au cours du premier semestre si les décisions annoncées par l’Opep –et par d’autres pays non-membres qui ont également décidé de limiter leur production- sont effectivement appliquées.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous publié par Goldman Sachs et qui illustre l’évolution des prix du brut (en dollars de 2014) sur plus de 150 ans, ces 40 dernières années ont été marquées par une volatilité extrême avec un sommet touché en 2011.

Mais les prix du pétrole ont aussi connu, avant cette période, des pics comme en 1895 lorsque une épidémie de choléra a entraîné une baisse de la production à Bakou en Azerbaïdjan ou en 1920 avec le boom de l’automobile.