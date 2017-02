Sipef, Ageas et Lotus, les champions (provisoires) du dividende

Les annonces de dividendes se succèdent, jour après jour, en cette saison de résultats. Voici un petit récapitulatif accompagné d'un tableau.

La saison de la publication des résultats annuels des sociétés belges cotées a désormais atteint sa vitesse de croisière même si les grosses pointures du Bel 20 sont encore plongées dans leur comptabilité. Parmi celles-ci, seules Ageas et KBC ont déjà livré leurs chiffres à la plus grande satisfaction de leurs actionnaires d’ailleurs.

L’assureur va en effet distribuer un dividende exceptionnel de 0,40 euro ce qui porte le coupon total à 2,1 euros, soit un bond de 27,3%. KBC, lui, a repris la distribution d’un dividende avec un montant total de 2,8 euros brut par action. Cette semaine quatre autres membres du Bel 20 feront état de leur bilan 2016 : UCB , Galapagos , Proximus et Solvay.

Hausse à trois chiffres

Jusqu’à présent la grosse surprise est venue d’une valeur jusqu’il y a peu assez discrète. En pleine phase d’acquisition et avec une augmentation de capital au programme, la société de plantations Sipef se paie le luxe de doubler son coupon qui passe de 0,60 euro à 1,25 euro par action.

Parmi autres les bonnes nouvelles, pointons également Orange Belgium (ex-Mobistar) qui, à l’instar de KBC, renoue avec la distribution d’un dividende.

Le trio de tête des plus fortes progressions est composé, à ce jour, de Sipef (+108%), Ageas (+27%) et Lotus Bakeries (+14%). Un beau palmarès provisoire bien qu’on soit encore bien loin des bonds (hors normes, il faut le souligner) de 718% d’IBA et de 576% d’Euronav constatés l’an dernier.

Globalement sur la vingtaine d’entreprises qui ont déjà publié leur compte de résultat, onze ont relevé le montant de leur coupon, six l’on laissé inchangé et trois l’ont raboté. Il s’agit d’Interevest Offices (-18%) de Vastned Retail (-2,4%) et de Zenitel qui a décidé, cette année, de faire l’impasse.