Six bonnes surprises pour oublier les cygnes noirs

Les perspectives négatives font à ce point partie intégrante du consensus que six événements positifs pourraient constituer les véritables surprises de 2017, estime la banque HSBC.

Et si 2017 était synonyme de bonnes nouvelles pour les marchés? C’est sûr, cela nous changerait de prévisions pessimistes dont on nous abreuve à cette époque de l'année ainsi que des vols compacts de cygnes noirs qui ne peuvent s’empêcher de tournoyer au-dessus de nos têtes.

"Les perspectives consensuelles sont passées d’une note optimiste à un focus porté davantage sur les risques baissiers" écrivent les stratégistes de la banque HSBC. Etant donné que ces risques sont désormais bien identifiés, ces spécialistes partent désormais du postulat que les plus grosses surprises sont désormais à attendre du côté haussier.

Ils ont identifié six événements positifs qui pourraient se matérialiser cette année ainsi que leurs implications sur différentes classes d’actifs.

1. Une relance de la productivité américaine

Le stimulus fiscal promis par Donald Trump pourrait relancer la productivité américaine dont la croissance a été inférieure à 1% au cours des 5 dernières années. Impact positif pour les actions, le crédit, le dollar ; moyennement mauvais pour les obligations.

2. Les populistes européens perdent du terrain

Les électeurs devront choisir de nouveaux responsables politiques aux Pays-Bas, en France et en Allemagne et il y a des probabilités d’élections en Italie et en Grèce. Les sondages en France et en Allemagne suggèrent que les partis classiques vont remporter ces scrutins, note HSBC. La banque estime qu’une défaite des populistes pourrait se traduire par un relâchement de l’austérité fiscale. Impact positif pour les actions européennes, l’euro et le crédit européen à beta élevé ; significativement baissier pour les bunds.

3. Une reprise dans les volumes commerciaux globaux

Des résultats solides des quatre accords commerciaux négociés actuellement doperaient les perspectives faibles d’un rebond du commerce international. Si Donald Trump cherche à amender plutôt qu’à retirer le partenariat transpacifique et si les négociations sur le Brexit se passent "amicalement" 2017 pourrait signifier la fin de la crise. Impact positif pour les matières premières et la plupart des devises des marchés émergents, pour les actions européennes et asiatiques, le crédit lié aux matières premières et à l’énergie ; moyennement négatif pour les obligations.

4. Un Brexit sans douleur

Bien que les pronostics soient en faveur d’un processus de négociations "perturbateur", HSBC estime qu’il existe un autre scénario qui comporte une transition en douceur. Impact positif pour la livre, les actions britanniques axées sur le marché domestique, les cycliques européennes, le crédit libellé en livres.

5. Les conditions de liquidité du dollar s’améliorent

Le manque actuel de dollars a accru les coûts de couverture pour les investisseurs japonais et européens. HSBC prévoit la possibilité que les banques centrales reconnaissent l’impact négatif de ces manques et qu’elles agissent préventivement pour résoudre ce problème. Impact positif pour les actions des pays émergents, les banques, les crédits à hauts rendements, pourrait également conduire à un yen plus fort.

6. La Chine accélère les réformes des entreprises détenues par l’Etat

La pression pour restructurer les entreprises détenues par l’Etat a connu un nouvel élan le mois dernier lorsque l’administrateur en charge de ces sociétés a promis d’avancer avec les réformes. Le rythme de ces réformes pourrait dépasser les attentes des marchés cette année dans la mesure ou les responsables politiques souhaitent voir des résultats avant le congrès du parti qui devrait se tenir en novembre.

Impact positif pour les actions chinoises, moins de pression baissière sur le yuan et les autres devises asiatiques, le dollar australien et néo-zélandais devraient se stabiliser.