Treize "cygnes noirs" pour 2017

La banque Barclays a identifié 13 événements qui pourraient influencer de manière inattendue le marché des matières premières en 2017.

Identifier des "cygnes noirs" est, par définition, une entreprise délicate dans la mesure où il s’agit d’événements dont l’apparition était complètement inattendue par les marchés.

La banque Barclays qui se lance, malgré tout, dans cet exercice de prospective limite toutefois son horizon au secteur des matières premières. Pris sous cet angle, elle définit le "cygne noir comme un événement extrême ou une dynamique que les participants du marché n’ont pas inclus dans les prix".

Après une année 2016 marquée par l’élection surprise de Donald Trump et le vote en faveur du Brexit – deux cygnes noirs de taille XXL- les analystes de la banque pointent, pour les mois à venir, les risques géopolitiques. "En particulier, les nouvelles politiques de populisme et de protectionnisme commercial ont le potentiel de perturber l’offre et la demande d’une série de matières premières" écrivent-ils.

Barclays recense ainsi 13 cygnes noirs qui vont de l’aggravation des tensions entre la Corée du Nord et l’Occident à propos des tests nucléaires, à Elon Musk fournissant le nouveau modèle Tesla dans les temps ou inventant de nouvelles technologies pour les batteries.

On y trouve également une escalade dans la guerre commerciale avec la Chine, un accident nucléaire de type Fukushima en Chine toujours, un ralentissement économique dans les principaux pays consommateurs de matières premières ou le défaut de paiement du Venezuela.

Mais comme le note le site Business Insider, tous ces cygnes noirs ne seront pas nécessairement négatifs pour les marchés de l’énergie (voir colonne de droite). C’est le cas, par exemple, du scénario qui verrait une montée en puissance des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran menant à davantage de tests de missiles balistiques dans le chef de ce dernier. Cela aurait, selon Barclays, un effet haussier sur le prix du pétrole.

L’accession de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis risque d’avoir des conséquences négatives pour les marchés et pour l’économie globale. C’est plus particulièrement le cas, si une fois à la Maison Blanche, il met en place une politique protectionniste envers à la Chine entraînant une guerre commerciale entre les deux pays.