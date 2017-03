Un dividende divisé par quatre pour IBA?

Les analystes s'attendent à une mise à jour des prévisions à moyen terme ou long terme d'IBA à l'occasion de la publication, jeudi matin, des résultats annuels de la société. Après un coupon survitaminé l'an dernier, celui de 2016 devrait reprendre des proportions plus normales.

"Il faut plus d'IBA et d'EVS en Belgique"

Jeudi matin avant l’ouverture des marchés, la société néo-louvaniste IBA publiera ses résultats annuels pour 2016. Selon le consensus Bloomberg des analystes qui suivent la valeur, le chiffre d’affaires devrait bondir de 20% à 325 millions d’euros et le résultat opérationnel récurrent (Rebit) est supposé atteindre 33 millions d’euros, soit une marge de 10%. Le bénéfice net, pour sa part, est attendu autour de 27 millions d’euros mais David Vagman, analyste chez KBC Securities le voit un peu plus bas à 24 millions d’euros.

Dividende divisé par quatre?

En ce qui concerne le dividende de cette société spécialisée dans les solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, une chose est sûre: il sera nettement moins élevé que celui distribué au titre de 2015. Dopé par le gain en capital sur la cession d’IBA Molecular, il avait été multiplié par huit par rapport à 2014 pour atteindre 1,39 euro brut.

+40% Sur les douze derniers mois, l'action IBA a grimpé de près de 40% sur Euronext Bruxelles.

Pas d’opérations de ce type en 2016 et donc pas de coupon survitaminé à attendre. Si l’on se base sur la philosophie appliquée par IBA en la matière, 30% du résultat récurrent devrait être retourné aux actionnaires. Le coupon devrait donc tourner autour de 0,33 euro brut pour autant que les analystes aient vu juste avec le Rebit de 2016.

Mise à jour des prévisions

Aussi bien David Vagman de KBC que Stéphanie Put de Degroof Petercam s’attendent à ce que le management d’IBA délivre, à l’occasion de ces résultats, une mise à jour de la guidance à moyen voire long terme. Stéphanie Put mise sur une croissance de 15% en 2017 et sur une expansion de la marge Rebit à 14,1% en 2018.

Rappelons que du côté de KBC qui a repris le suivi de la valeur début mars avec une recommandation à "acheter" avec un objectif de cours à 60 euros faisant bondir le titre de 11%, on estime que l'action offre "une incontournable récompense de risque pour un investisseur à long terme". Pour David Vagman, IBA pourrait générer un taux de croissance annuel moyen de ses ventes de 10% jusqu’en 2035! A plus court terme, il dit s’attendre à 13% de taux de croissance annuel moyen des ventes entre 2016 et 2018 et une marge Rebit de 13% pour 2018.

Une action chère

Les deux analystes reconnaissent que le titre est cher (de 23 à 24 fois l’Ebit estimé de 2018) mais leurs conclusions diffèrent. Chez KBC, on est toujours à l’achat tandis que chez Degroof Petercam, on reste avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 48 euros. Depuis le début de l'année, le titre s'est déjà adjugé 21%. On approche les 40% sur les douze derniers mois...