Un return annuel de 5% pendant 117 ans? C'est pas sorcier!

Le Credit Suisse a examiné les returns annualisés de plusieurs classes d'actifs pendant trois périodes: de 2000 à 2016, de 1980 à 1999 et de 1900 à 2016. Voici ses conclusions.

Le tableau ci-dessous que l’on doit au Credit Suisse (Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017) permet de visualiser pour une vingtaine de pays dont la Belgique la performance (return réel annualisé) des actions et des obligations et cela au fil de trois périodes : 2000-2016, 1980-1999 et 1900-2016.

Age d'or

Premier constat tiré par la banque : entre 2000 et 2016, le return des actions s’est révélé médiocre avec même des bilans négatifs pour la Finlande, l’Italie et le Portugal. La Belgique s’en sort plus qu’honorablement avec un return de 2,9% contre, par exemple, 0% aux Pays-Bas, 1,7% en France, 2,2% en Allemagne et 2,7% aux Etats-Unis. Pour 16 des 21 pays repris dans la liste, les obligations se sont révélées plus bénéfiques que les actions.

10,6% C'est le return réel annualisé de l'indice mondial pour la période 1980-1999.

Par contre, les vingt années précédentes (les années 80 et 90) se révélèrent comme un véritable âge d’or. La chute de l’inflation a provoqué la baisse des taux d’intérêt et des rendements obligataires. La croissance des bénéfices s’est accélérée. Tout cela a généré une performance solide aussi bien pour les actions que les obligations. Le return moyen réel de l’indice action mondial s’est élevé à 10,6% contre 1,9% pour la période 2000-2016. Pour les obligations il a atteint 6,6%.

Le risque récompensé

Les 17 premières années du 21e siècle furent inhabituelles. Et les 20 années avant brouillent l’image car, par définition, les âges d’or ne fleurissent que rarement. Il faut donc se pencher sur des périodes bien plus longues que 20 ans affirme le Credit Suisse et cela car les actions sont volatiles avec des variations de taille dans les returns annuels.

On constate donc que sur les 117 dernières années, le return des actions fut certes moins enlevé que la période 1980-1999 mais plus consistant qu’entre 2000 et 2016. Et le Credit Suisse confirme ce que tout tenant de la stratégie d’investissement " Buy and hold " sait déjà : sur le très (très) long terme, les actions constituent l’actif le plus rentable dans tous les pays et qu’il y a au bout du compte une récompense pour leur risque plus élevé.

Un bémol toutefois. La Belgique, se situe en queue de peloton avec un return annuel de 2,7% pour 5,1% pour l’indice mondial et 6,4% pour les Etats-Unis. Seules l’Autriche et l’Italie font encore moins bien avec respectivement 0,8% et 2%.