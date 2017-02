Forte croissance du crowdfunding belge

L’an dernier, en Belgique, les investisseurs ont misé sur le crowdfunding à hauteur de 10,9 millions d’euros, d’après les statistiques publiées mardi par Look & Fin. Les investisseurs plébiscitent le crowdfunding sous forme de prêt, qui dépasse 70% du total des investissements. Si la prise de risque est élevée, Look & Fin évoque un rendement moyen de l’ordre de 8% par an. Le tax shelter s’applique désormais aussi au crowdfunding.