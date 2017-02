Briefing actions (8 fév) - Ageas, AB InBev, Cofinimmo, D'Ieteren, Nyrstar, Melexis, MDxHealth, Econocom, Gimv

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

Lire plus

>AB InBev : Natixis a relevé sa recommandation à " acheter " contre " neutre " avant. L’objectif de cours passe de 102 euros à 110 euros.

>Ageas : KBW a relevé son objectif de cours à 40 euros contre 37,5 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

>A la date du 2 février, la participation du groupe Crédit Agricole dans Cofinimmo est passée sous le seuil de 5% et s’élevait à 4,81%.

>Très bon cru 2016 pour D'Ieteren, tant dans l'importation automobile que dans ses activités de vitrage automobile. La compagnie revoit fortement à la hausse ses prévisions de 2016 publiées le 19 décembre dernier. Notre article.

>Melexis propose un dividende final en hausse à 2 euros brut. Il table sur un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros pour les trois premiers mois de 2017. Pour l’ensemble de l’exercice et la croissance du chiffre d'affaires est prévue entre 11% et 15%, avec une marge bénéficiaire brute autour de 45% et une marge d'exploitation autour de 25%. Notre article.

>Melexis : KBC a relevé son objectif de cours à 84 euros contre 80 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>Och-Ziff Management Europe a réduit sa position vendeuse dans Nyrstar passant de 1,83% du capital à 1,78% à la date du 6 février.

>Vastned Retail Belgium a dégagé en 2016 un résultat d’exploitation distribuable de 12,5 millions d’euros contre 12,7 millions un an plus tôt. Le dividende brut s’élève à 2,45 euros contre 2,51 euros en 2015. Le communiqué.

>MDxHealth a décroché un contrat de 5 ans permettant aux anciens combattants américains d’utiliser le ConfirmMDX, son test de diagnostic du cancer de la prostate au taux de remboursement prévu dans le cadre du système de santé du département des anciens combattants. Notre article.

>A la date du 23 janvier, la participation de Norges Bank dans la Gimv est passée sous le seuil des 3% et s’élevait à 2,99%.

>Linden Advisors a réduit sa position vendeuse dans Econocom passant de 1,20% du capital à 1,19% à la date du 6 février.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Belgique. Résultats d’Intervest Offices & Warehouses après Bourse. USA. Résultats de Time Warner et Whole Foods Market.