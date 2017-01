Parlons de vos actions belges les plus populaires

© BELGA

Selon nos statistiques, les dix actions belges les plus présentes dans les portefeuilles que vous avez créés sur le site de L'Echo sont: Solvay, Euronav, Nyrstar, Ageas, AvH, Ablynx, Umicore, AB InBev, Proximus et Befimmo. Quel a été leur parcours en 2016 et quels sont leurs perspectives pour cette année? Pour en discuter, L'Echo vous propose un chat vidéo avec Michel Ernst (CBC Banque). Rejoignez-nous ce vendredi 13 janvier dès 12h30!

Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat ci-dessous: Chat spécial - Guide actions 2017

Source : L'Echo