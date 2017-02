Où construire dans notre pays demain?

Si c’est de toute évidence en Wallonie qu’il est possible de construire au meilleur prix sur le marché belge, le coût du foncier n’est plus le seul critère à prendre en compte avant de décider si on passe à l’acte et où on le fait. Aperçu des facteurs à prendre en considération dans le choix de la localisation de votre futur logement.