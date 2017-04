Belfius en Bourse? Et si on réfléchissait autrement?

Le gouvernement fédéral avance dans le dossier privatisation de Belfius. Le ministre des Finances Johan Van Overtveldt déposera dans quelques jours sur la table du kern la note qu’il a préparée. Au sein de la banque, le comité de direction se réunit ce mercredi pour fixer leurs priorités parmi les scénarios possibles.

OK, toutes les options sont ouvertes pour une privatisation de Belfius. À ce stade rien n’est joué. Mais la tentation d’une mise en Bourse sera forte lorsqu’il s’agira pour le gouvernement fédéral de donner un futur à la banque dont il est le propriétaire depuis 2011.

Passé le stress des premières années, franchement compliquées, les voyants de la banque sont désormais au vert: croissance, rentabilité, fonds propres, ça roule.

Les prochaines échéances électorales ne perturbant pas encore (trop) les esprits, le moment est bien choisi pour tracer l’avenir de Belfius. Le conseil des ministres restreint va bientôt s’emparer de la note préparée sur le sujet par le ministre des Finances. En parallèle, les instances dirigeantes de la banque veulent fixer cette semaine leurs priorités en la matière.

Que tous ces décideurs prennent bien leur temps avant de conclure que Belfius doit poursuivre sa route en Bourse. On donnera sans doute beaucoup l’exemple de Proximus ou de bpost, cotées en Bourse mais contrôlées par l’État, pour dire que c’est possible.

Et si, par exemple, privatiser Belfius revenait à l’associer à un autre acteur financier belge? C’est le moment de penser large, sans pression. Profitons-en.

Sauf que Belfius, c’est une autre histoire. C’est une banque, qui finance des projets en Belgique avec l’épargne des Belges. C’est en particulier la banque du secteur public. Plus qu’une autre, elle doit être tournée vers le long terme. Or, la Bourse ne connaît pas le long terme. Une fois cotée, on comparera le retour sur fonds propres de Belfius (6,4% en 2016) à celui de soi-disant "pairs" qui feront mieux et on finira par en exiger plus. En oubliant tout ce que la banque finance – à long terme – pour le bien du pays.

Et si on s’autorisait à réfléchir autrement? Et si, par exemple, privatiser Belfius revenait à l’associer à un autre acteur financier belge? C’est le moment de penser large, sans pression. Profitons-en.