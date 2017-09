Champion wallon à temps partiel

Sur l’entrée du groupe Frère au capital de Sonaca.

Sonaca fait partie du club restreint des championnes wallonnes, entendez ces entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un demi-milliard d’euros et qui, dans leur secteur ou leur créneau, disputent le leadership à quelques autres. Elles sont peu nombreuses, moins d’une dizaine si l’on s’en tient à celles contrôlées par des actionnaires belgo-wallons, et encore la moitié d’entre elles sont-elles contrôlées par la Région. L’aéronauticien Sonaca fait partie de ces dernières: la Région détient près de 97% de ses actions, la SFPI (le Fédéral) possédant les trois autres pourcent. La prochaine ouverture de son capital au secteur privé du sud du pays est, de ce point de vue, une excellente nouvelle: cela signifie que l’entreprise s’ancre dans les forces vives de l’économie wallonne, qu’elle réduit sa dépendance aux pouvoirs publics pour incarner un acteur capable d’attirer, de séduire et de fédérer des investisseurs privés autour d’un plan d’avenir.

Sonaca aura plus qu’avant les atours d’un vrai champion wallon, puisqu’avalisé par le secteur privé.

Le rachat de l’américain LMI l’an dernier joue sans doute un rôle dans cette pièce. L’opération a accru la dimension internationale de Sonaca, tout en réinscrivant le groupe sur l’écran mondial des principaux "opérateurs d’aérostructure". Engagé dans une nouvelle dynamique, le groupe de Gosselies avait besoin de professionnaliser sa gouvernance, à commencer par son tour de table et son conseil d’administration. L’arrivée dans ce cénacle des spécialistes d’Ergon Capital et donc du groupe Frère répondra vraisemblablement à ce souhait. Cet investisseur privé expérimenté "made in Wallonia" devrait prendre 25 à 30% du capital de Sonaca. Une privatisation partielle qui intervient – hasard ou pas? – après la refonte du gouvernement wallon, mais qui était inscrite dans les astres depuis des lunes, nous assure-t-on à Namur. Bref, la Sonaca nouvelle aura plus qu’avant les atours d’un vrai champion wallon, puisqu’avalisé (adoubé) par le secteur privé. Reste à l’inscrire au tableau d’honneur dans le long terme, ce qui n’est pas garanti par le deal avec Ergon. Le fonds s’engage à moyen terme, en prévoyant dès le départ une porte de sortie à cinq ou sept ans synonyme de plus-value engrangée. C’est donc un ancrage partiel et à temps partiel; idéalement, il lui faudrait une suite…