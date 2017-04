La cacophonie des chiffres

Quand les baromètres immobiliers se suivent...

Qui n’entend qu’un son n’entend qu’une cloche, dit-on. C’est de saison. Mais quand elles sonnent en tous sens, difficile d’encore les discerner, ces sons.

C’est le lot qui guette actuellement les observateurs attentifs du marché immobilier résidentiel, l’oreille tendue vers les indices leur permettant d’y voir plus clair avant de pondre. Ou pas. L’attente étant également porteuse d’effet sur la fortune de tout qui doit se loger.

Ces derniers jours, deux indices (ou baromètres) se sont bousculés, donnant le "LA" trimestriel du marché immobilier. De son intensité d’activité et des prix moyens pratiqués pour l’instant sur le terrain belge. Et on peut dire que ces sons de cloche ne sont guère comparables. Mollement rassurants du côté des agences Trevi, qui fustigent au passage ceux des analystes internationaux; en demi-teintes et inédits pour les notaires.

Au-delà de ces nuances de gris, ce qui importe reste sans doute que le principal concerné – acheteur, locataire ou vendeur – s’y retrouve pour motiver ses décisions, lourdes de sens sur son quotidien à court terme et son patrimoine à plus long terme.

La cacophonie actuelle n’est sans doute pas bonne conseillère. Raison pour laquelle, au-delà des chiffres fourbis par les uns et par les autres, il nous semble essentiel de ne pas limiter les nuances. Mais au contraire d’en remettre une couche et de les varier harmonieusement, en en justifiant la palette. Dans une même localité, d’un quartier à l’autre, un bien comparable peut voir son prix passer du simple au double. Alors, comment établir un prix moyen pour des logements très différents, localisés tantôt à Gingelom, tantôt à Houte-Si-Plou?

L’essentiel réside sans doute dans un faisceau de paramètres un peu banals, qui permettent de focaliser son analyse sur le sujet, ses moyens financiers – sa stabilité d’emploi, la localisation de ce dernier – et non sur l’objet à acheter. Mais c’est, avouons-le, bien moins vendeur que de rejouer l’éternel remake de la roulette des gagnants et des perdants.