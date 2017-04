La voie est presque dégagée

Financement du RER

Même s’il reste encore quelques modalités liées à la tuyauterie budgétaire à régler, le gouvernement fédéral a finalement dégagé le milliard d’euros promis pour financer de nouvelles infrastructures ferroviaires. Et dans l’enveloppe, le RER héritera du montant suffisant pour être désormais finalisé. Promesse est donc tenue. Mais il a fallu la patience et la détermination du ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), pour convaincre l’équipe de Charles Michel de s’aligner sur la ligne de l’investissement vertueux au profit des navetteurs.

Il faut arrêter d’habiller à chaque fois les projets de camisoles communautaires qui ne profitent à aucune des deux Régions.

Certes, le projet ne sera totalement finalisé qu’à l’horizon 2028 en Wallonie, alors que l’échéance initiale était de 2012. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Les usagers du rail peuvent pousser un ouf de soulagement. Enfin presque. Car il ne faudrait pas que des recours juridiques liés à des intérêts particuliers de communes ou de citoyens viennent rallonger l’itinéraire désormais balisé du RER.

En réglant le dossier du RER, le ministre Bellot fait d’une pierre deux coups. Il desserre un peu l’étau de la clé de répartition 60/40 (60% des investissements en Flandre contre 40% en Wallonie) en instaurant désormais une évaluation bisannuelle au lieu d’un état des lieux annuel. Il s’agit d’une réponse insatisfaisante au constat de la Cour des comptes qui a confirmé que l’évaluation annuelle est un handicap sérieux pour la réalisation des projets. Il faut aller plus loin. Il aurait fallu supprimer purement et simplement cette clé qui n’a plus sa raison d’être. La Flandre a fini ses grands projets ferroviaires, alors que le réseau en Wallonie demande encore des moyens importants. Il faut arrêter d’habiller à chaque fois les projets de camisoles communautaires, car ceux-ci ne profitent à aucune des deux Régions. Du moment où le rail belge est interconnecté, les mauvaises performances en Wallonie à cause du sous-investissement auront un impact sur le trafic en Flandre sauf à penser que les trains s’arrêteront à Bruxelles et feront demi-tour. À ce moment, on n’est plus dans le même pays, voire sur la même planète. L’intérêt général doit pouvoir l’emporter sur les calculs communautaires.