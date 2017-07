Un sommet du G20 historique.

Trump conseille l'Occident et critique la Russie

Frictions entre police et manifestants anti-G20 à Hambourg

Lire plus

Le G20 qui s’ouvre à Hambourg marque l’avènement d’un nouvel "ordre" mondial: il va acter le nouvel équilibre, fragile, de l’ère Trump. Les Européens, menés par Mutti Merkel, la nouvelle "cheffe du monde libre", y entrent en adressant à l’Américain un formidable pied de nez. L’arrivée d’un protectionniste à la Maison-Blanche a donné un coup d’accélérateur inopiné à leur négociation commerciale avec le Japon. Face au retrait américain du traité trans-pacifique (TPP), décrété par Donald Trump à l’instant même où il s’emparait de son joystick exécutif, Tokyo s’est jeté à corps perdu dans les bras des Européens. Et quelques semaines après le vibrant appel du président Xi Jinping contre les entraves aux échanges, la Chancelière allemande appelle à présent à un accord de libre-échange avec la Chine.

Le paradoxe, au moment où le schisme de l’Occident se déploie, c’est que les Européens restent vassaux de Washington.

Le "monde libre" entame sa mue, en même temps qu’il doit s’adapter à des impératifs qu’il a trop longtemps délaissés: la liberté des échanges doit s’arrêter là où commence le droit à vivre dans la dignité et doit se plier à l’impératif de durabilité des activités humaines. L’ouverture commerciale, la protection de l’environnement, la dignité humaine, sont autant de considérations qui semblent bien loin du président américain. Trump est de ceux qui misent sur la fracturation du monde, qui espèrent tirer profit d’un "choc des civilisations" qu’ils contribuent à alimenter.

Le paradoxe, au moment où le schisme de l’Occident se déploie, c’est que les Européens – comme les Japonais d’ailleurs – restent vassaux de Washington. À Varsovie, le "Commander in chief" l’a habilement rappelé, en soulignant que son armée continuerait de jouer les assureurs pour les autres pays de l’Otan. Cela risque de faire aux capitales européennes l’effet d’une injection de Valium, feutrant l’urgence de prendre leur sécurité en main. Au contraire, l’Europe devrait profiter de la parenthèse Trump pour se hisser au rang de véritable puissance régionale indépendante. Le schisme de l’Occident aura alors servi à l’éclosion d’un ordre multipolaire plus équilibré, plus stable.