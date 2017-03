Plus rien n'empêche de taxer les revenus des livrets

Edito de Philippe Galloy

Nous sommes en 2017. Tous les revenus mobiliers sont taxés par l’État belge. Tous? Non! Car un placement irréductible résiste encore et toujours à une fiscalité plus juste. Les comptes d’épargne et leurs 261 milliards d’euros de dépôts échappent au précompte mobilier jusqu’à 1.880 euros d’intérêts par contribuable. Et ce qui dépasse ce seuil est à moitié moins taxé que les intérêts et dividendes provenant d’autres placements. Depuis des années, le monde politique a une idée fixe: mobiliser cette épargne au profit de l’économie belge. Mais aucun gouvernement n’a osé supprimer ni même diminuer l’avantage fiscal exorbitant dont bénéficient les livrets. En plus, ce régime de faveur est contraire au droit européen et a valu à la Belgique une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne. Au lieu de profiter de cette occasion pour abroger définitivement cette niche fiscale barbare, on a bricolé une pseudo-solution et l’Europe risque bien de tomber à nouveau à bras raccourcis sur l’État belge à l’avenir. Les gouvernements successifs ont manifestement craint de prendre une décision qu’ils croyaient impopulaire.

Seuls 9% des Belges ont pris plus de risque dans leurs placements en réaction aux taux d’intérêt au plancher.

Qu’ils se rassurent! Confrontés aux taux d’intérêt historiquement bas des comptes d’épargne, seuls 9% des Belges ont accepté de prendre plus de risques dans leurs placements, montre l’enquête réalisée par Wikifin.be en collaboration avec L’Echo. Alors, si 81% des épargnants sont las des risques et se soucient si peu du rendement de leurs dépôts, pourquoi ne pas leur appliquer le précompte mobilier ordinaire de 30%? Après tout, si le Belge se moque de ne percevoir que 0,11% d’intérêt sur son livret, peu lui chaut sans doute qu’il n’en perçoive que 0,08%. D’après l’inventaire des dépenses fiscales, le régime de faveur des comptes d’épargne coûte 500 millions d’euros par an à l’État belge…