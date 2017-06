Trump fragilise l'Occident

Merkel et Macron, différents face à Trump.

Libre-échange, migration, Accord de Paris sur le climat… Les divergences entre le président des Etats-Unis Donald Trump et l’Europe sont de plus en plus nombreuses. Elles risquent de se cristalliser les jours prochains, à l’occasion du G20 à Hambourg. Lors de cette grand-messe des États les plus riches de la planète, les deux alliés occidentaux "historiques" devraient étaler leurs divergences face aux puissances émergentes, comme la Russie et la Chine, qui n’attendent que ça. À côté de ce "clash", la France et l’Allemagne risquent de dénoter par la différence de traitement qu’elles accordent au président américain. Les relations entre l’Allemagne et les Etats-Unis se sont dégradées depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. Hier encore, la chancelière allemande Angela Merkel s’est attaquée au président américain. "Ceux qui croient pouvoir régler les problèmes du monde par le protectionnisme et l’isolationnisme commettent une énorme erreur", a-t-elle dit lors d’un discours. Angela Merkel a exposé les "divergences qu’on ne peut pas masquer" entre l’Europe et les Etats-Unis, notamment à propos de l’accord sur le climat, que Trump pourfend dès qu’il en a l’occasion. Au cœur de cette guerre des nerfs entre Washington et Berlin, les exportations de voitures allemandes vers les Etats-Unis, trop élevées aux yeux du président Trump qui menace de taxes douanières.

À l’aurore de son règne, Emmanuel Macron veut rayonner aux côtés des maîtres de ce monde.

Le président français Emmanuel Macron a autant de raisons de prendre ses distances avec Donald Trump. Mais le leader charismatique adopte une approche moins radicale. Tout miel, il a invité Trump à ses côtés lors du prochain défilé militaire du 14 juillet. Quelques semaines après avoir reçu Vladimir Poutine dans les ors de Versailles. À l’aurore de son règne, Emmanuel Macron veut rayonner aux côtés des maîtres de ce monde. Angela Merkel, dans une version plus crépusculaire, leur oppose le langage de la real politik.

Trump fragilise l’Occident, et l’Europe apparaît divisée face à lui. À moins que Macron et Merkel aient décidé de jouer le rôle du "gentil et du méchant", dans l’espoir de mieux contrôler le bouillant et imprévisible Président, sans pour autant le fâcher.