Un grand coup (dans l'eau?)

Le PS opte pour le décumul financier.

Acculé par les scandales à répétition, le PS voulait frapper un grand coup. Et montrer à tous qu’il ne chipoterait plus, en matière de gouvernance et d’éthique. Elio Di Rupo avait ouvert la porte, Paul Magnette avait tracé la voie: il fallait s’appliquer le décumul intégral – même si le mal ne venait pas forcément de là. Un homme, un mandat.

Las! La proposition a fait pas mal grogner au sein du parti et dimanche, les militants ont barré la route au décumul intégral, à une très courte majorité (52%) – de quoi diviser davantage un parti qui n’avait pas besoin de cela. En lieu et place, les socialistes ont opté pour un décumul financier. Tout député qui exercera une autre fonction le fera à titre gratuit. Celui qui veut cumuler peut toujours le faire, mais il devra se contenter de son salaire de député – et même plus 150% comme avant. Bref, il devra être solidement motivé.

Pour la simplicité, qui sied pourtant bien à la transparence, on repassera.

Problème: la formule ne tient pas la route juridiquement. Un mandataire local ne peut, en Wallonie, renoncer à son traitement. Soit le Parti socialiste arrive à convaincre d’autres formations à le suivre dans cette aventure, soit il devra bricoler – on évoque même la piste de dons (!) pour se "débarrasser" des surplus de rémunérations. Problème encore: pour certains, cela ne va pas assez loin. Le PS bruxellois a ainsi annoncé qu’il chercherait – et trouverait d’ici le 21 juillet – une majorité pour faire advenir le décumul intégral à Bruxelles.

On risque donc de se retrouver, ici, avec des députés jouant au bourgmestre à titre gratuit, évacuant vers des "bonnes œuvres" l’argent public auquel ils ne peuvent ni toucher, ni renoncer et là, des élus forcés de choisir entre un parlement et une fonction locale. Pour la simplicité, qui sied pourtant bien à la transparence, on repassera.

Enfin, si c’est avec ce genre de mesures tarabiscotées et boiteuses que les socialistes espèrent se refaire une virginité politique, cela semble compromis. Le PS voulait frapper un grand coup? Il risque juste de rajouter une couche à la complexité ambiante dans laquelle la Belgique est confite.