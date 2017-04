Une manœuvre délicate

La Fed envisage de réduire son important bilan

La Réserve fédérale a créé la surprise mercredi soir en dévoilant sa volonté de réduire son bilan. Peu d’observateurs estimaient jusqu’à présent que la banque centrale américaine se mettrait un jour à toucher aux 4.500 milliards de dollars qui restent dans son bilan. Pour maintenir ce niveau record, la Fed rachète sur le marché l’équivalent des obligations qui sont arrivées à maturité dans son bilan. D’ici la fin de l’année, elle pourrait cesser ces réinvestissements, provoquant une quantité plus importante d’obligations sur les marchés. Il faut dès lors s’attendre à ce que les prix des obligations diminuent, et que leur rendement augmente. En intervenant comme acheteur principal des obligations d’Etat américaines et de titres adossés à l’immobilier, la Fed contribuait jusqu’à présent à maintenir les taux obligataires bas, et à rendre supportable la charge de la dette américaine, culminant désormais à plus de 19.860 milliards de dollars.

Les présidents de la Réserve fédérale de New York et de celle de San Francisco tentent de rassurer les investisseurs en soulignant que la banque centrale prendrait au moins cinq ans pour ramener son bilan à un niveau acceptable. Il faut rappeler que depuis la crise financière, celui-ci est passé de 905 à 4.500 milliards de dollars. Un économiste de Morgan Stanley a calculé qu’en abaissant à 4.000 milliards le bilan de la Fed d’ici 2019, cela équivaudrait à deux hausses de taux d’intérêt de 0,25%, alors que la banque centrale les a déjà relevés trois fois jusque maintenant.

L’économie américaine peut-elle supporter cette hausse de taux d’intérêt supplémentaire? Et aussi, les investisseurs dans la dette américaine ont-ils de quoi s’inquiéter? La politique monétaire de la Fed semble désormais entrée dans un nouveau territoire inconnu, après celui de l’explosion de son bilan. À l’époque, des analystes craignaient une inflation incontrôlée aux Etats-Unis, qui n’a finalement pas eu lieu. Du moins jusqu’à maintenant.