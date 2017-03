Une réponse au niveau européen

Haro sur le commerce des armes.

Invité de l’émission dominicale "Zevende de dag" sur la chaîne flamande VRT, le vice-Premier et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo (Open Vld) a plaidé pour un embargo sur les ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Il justifie (à juste titre) sa position par l’implication de Riyad dans le conflit au Yémen qui fait des milliers de morts. Il en appelle à un embargo pour raisons humanitaires. Mais sa démarche surprend.

Une action concertée au niveau européen pour modifier le code de conduite aurait plus d’effet qu’une démarche unilatérale.

Quand la diplomate européenne Federica Mogherini a rejeté une résolution du Parlement européen votée en 2016 demandant un embargo sur les ventes d’armes aux autorités saoudiennes, on n’a pas entendu le ministre De Croo. Sa sortie dominicale revient à livrer la Région wallonne (compétente pour les licences d’exportation d’armes) et des entreprises d’armement (FN Herstal, CMI) du sud du pays à la vindicte populaire. Il cible un secteur qui représente plus de 15.000 emplois en Wallonie.

FN Herstal réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires avec l’Arabie saoudite et CMI a un contrat de près de 6 milliards d’euros sur 10 ans avec l’armée saoudienne. Ces entreprises respectent le code de conduite européen. Une action concertée pour sa modification aurait plus d’effet plutôt que de pousser la petite Wallonie à faire cavalier seul au risque de jeter un secteur important de son économie dans le désarroi et de tuer des emplois.

Un embargo décrété au niveau européen aurait plus de poids sur les autorités saoudiennes. Parallèlement, il faudrait user de diplomatie pour persuader la monarchie pétrolière de respecter les droits de l’homme et d’utiliser son influence dans le monde arabo-musulman pour prêcher un Islam des lumières. Une sortie unilatérale sur un plateau télé n’apporte rien au débat sauf à cribler de critiques des autorités publiques, alors qu’une collaboration pour une noble cause serait plus efficace.