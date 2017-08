"Si tu écoutes, j'annule tout", c'est fini! Ou pas...

L'émission "Si tu écoutes, j'annule tout" de France Inter avec les deux chroniqueurs et humoristes belge Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek s'arrête après 3 ans d'émissions déjantées. Enfin, c'est ce qu'annoncent ces spécialistes de l'humour décalé... Nous, on n'y croit pas trop.