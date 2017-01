Deux coproductions belges dans la course aux Oscars

La comédie musicale "La La Land" de Damien Chazelle figure en tête de la course aux Oscars avec 14 nominations, a annoncé mardi l'Académie des arts et sciences du cinéma, responsable de la remise des trophées cinématographiques. La 89e cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février à Los Angeles et deux coproductions belges sont en lice dans la catégorie "meilleur film d'animation" et "Meilleure actrice".