Les 5 actions préférées de Tom Simonts

Tom Simonts est senior financial economist au sein du groupe KBC depuis 2017. Avant cela, il a travaillé comme analyste et spécialiste marché chez KBC Securities. Sa précédente sélection date du 13 avril 2019. Elle affiche en moyenne une perte de 12,9%, hors dividendes et convertis en euros. Au cours de la même période, l’indice MSCI World Euro a perdu 6,4% et l’indice Stoxx600 14,4%.

Alfen

Le producteur néerlandais de systèmes de stockage d’énergie, de transformateurs et de bornes de recharge électriques mise sur la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Le groupe propose des solutions globales et se concentre sur les progiciels de solutions différenciées pour un écosystème électrique digital, décentralisé et plus "vert". Le groupe est en plein essor: le chiffre d’affaires pourrait doubler et l’ebitda tripler entre 2019 et 2022 grâce à une forte hausse des marges (13%). Le rendement sur fonds propres dépasse les 40%. Une belle croissance donc, et à plus long terme qu’Eliud Kipchoge.

Basic Fit

Le Covid-19 met un frein à l’ouverture de nouveaux clubs et à l’augmentation du nombre de membres. C’est problématique pour une entreprise en croissance fortement endettée (ratio dette nette/ebitda de 4,8 en 2020). Le groupe examine la possibilité de bénéficier d’un crédit-pont de 150 millions d’euros, a reporté certains investissements et réduit autant que possible les frais variables. Dès que la vie reprendra normalement, le rythme de croissance devrait retrouver son cours normal et restaurer les flux de trésorerie d’exploitation. L’action se négocie à 6,3 fois le ratio EV/ebitda et 2 fois la valeur comptable pour 2021, avec des marges ebitda structurelles de plus de 25%.

ASM International

Ce‑ e entreprise structurellement en croissance reste malgré les circonstances idéalement positionnée pour conquérir de nouvelles parts de marché en 2020. Le bilan est particulièrement solide, et grâce à des liquidités de plus de 500 millions d’euros, le groupe peut sans problème faire face à n’importe quelle crise. Les dépenses dans les segments "logique" et "fonderie" resteront importantes et le marché des puces électroniques devrait se reprendre en 2020 et 2021, ce qui trace le chemin vers un niveau de rentabilité très élevé à moyen terme (marges ebitda >25%) et des distributions régulières aux actionnaires (sous forme de dividendes et de rachats d’actions propres).

Ageas

Ageas est un roc au milieu de la tempête du coronavirus. L’assureur envisage 2020 avec confiance grâce à ses abondantes liquidités qu’il n’a pu dépenser pour le rachat de la firme espagnole Caser. L’assureur a également fait chou blanc au Portugal et en Indonésie. Mais les activités asiatiques se portent bien et sont aujourd’hui presqu’aussi importantes que le pilier belge. L’immense montagne de cash sera utilisée pour racheter des actions propres et distribuer de généreux dividendes aux actionnaires dès que la poussière du coronavirus sera retombée. Le recul de l’action représente une belle opportunité à long terme.

Argenx