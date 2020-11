Architecture | Est-ce qu'on a tous un lieu dans lequel on se sent bien?

Pour son 4e volume, "Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaire" innove en faisant participer les citoyens à la sélection de constructions exemplaires.

Désireux d’affronter les défis du temps présent, les commissaires Gilles Debrun, architecte, et Pauline de La Boulaye, historienne, aidés d’une équipe d’architectes, sont allés au-devant des citoyens pour les faire participer à l’évaluation et à la sélection de 45 constructions contemporaines (2016-2020), au travers de débats et de visites collectives. Et ce, au fil d’une itinérance qui s’est successivement arrêtée à Tournai (une ville patrimoniale), Liège (une métropole), Pont-à-Celles (une communauté rurale) et Bruxelles.

«Au-delà des architectures construites, écrivent les commissaires, nous avons voulu parler d’architectures qui sont avant tout les réceptacles de liens entre personnes et les vecteurs de notre rapport au monde». Ainsi l’inventaire, loin d’être un best of de l’architecture en Wallonie-Bruxelles, collecte des exemples «de nouveaux usages du sol et du bâti, de manières de cohabiter, d’expérimentations de transition radicale».

Architecture «Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # 3 Inventories» Gilles Debrun et Pauline de La Boulaye (sous la dir. de), Fédération Wallonie-Bruxelles – Cellule architecture, 2020, 384 p. Note de L'Echo: 4/5

Les outils participatifs pour l’évaluation et la sélection ont été mis au point par le collectif artistique Habitant-e-s des Images. Quatre critères ont été élaborés en collaboration avec les riverains: environnement, social, gouvernance, esthétique. Ils ont été appliqués à des bâtiments de typologies différentes: maisons, habitats collectifs, lieux de travail, équipements collectifs, espaces publics.

À l’arrivée, la Belgique francophone n’a pas à rougir de ce qui se fait en Flandre et ailleurs en Europe, mais comme l’écrit Gilles Debrun, «nous faisons le vœu que ces 45 constructions deviennent les mètres étalons de politiques soutenables plus ambitieuses. Un challenge urgent pour le futur maître-architecte francophone?»