Carlos Ramos (ARAU): "L’Hôtel Solvay, c’est une œuvre d’art totale"

Cela fait des années que ce temple de l’Art Nouveau est visitable, mais c’était jusqu’ici plutôt sur rendez-vous, ou pour des visites guidées programmées à l’avance. L’idée d’ Alexandre Wittamer, propriétaire des lieux , est d’ouvrir les portes de sa maison (à condition de réserver sur le site). Une fois accueilli, vous recevrez un plan des lieux et, par un système de QR code ou de notices explicatives , vous voyagerez dans les étages. Chacun pourra alors suivre son propre rythme, et succomber au charme hypnotisant de ce "Gesamtkunstwerk" (comme disaient alors les Autrichiens de la Sécession viennoise), cette œuvre d’art total, dont le raffinement donne le tournis.

Qu’est-ce qui fait la particularité de l’endroit?

C’est un lieu pratiquement unique. Plus qu’un hôtel particulier, c’est une "œuvre d’art totale", c’est à dire que tout est conçu, de A à Z. Victor Horta signe les plans, les façades, mais aussi tout le mobilier intégré à la maison, jusqu’au moindre détail. Pour certaines maisons, il va aller jusqu’aux broderies des serviettes. Ici, le commanditaire est un bourgeois bruxellois très prospère, Armand Solvay, fils d’Ernest . Ce qui veut dire que l’architecte a carte blanche. Ce type d’architecture est connoté très progressiste, voire avant-gardiste. Les époux Solvay sont très impliqués, il y a une vraie collaboration, on va dans le détail, voire l’extrême détail.

Il s’agit d’un très gros projet dans la carrière d’Horta, sur l’avenue Louise. À l’époque, pour schématiser, si vous étiez libéral et progressiste, vous faisiez construire avenue Louise , si vous étiez plutôt catholique et conservateur, c’était au Quartier Léopold. C’est ici la meilleure période d’Horta: 1895 pour la conception.

Ce qui est merveilleux, c’est que l’hôtel a gardé absolument tout son mobilier . Aucune autre maison n’a ce privilège. Le musée Horta a récupéré quelques éléments personnels, certes. La seule comparaison, dans un autre style, c’est le Palais Stoclet. Sinon, il faut aller voir du côté de l’Écossais Charles Rennie Mackintosh… et encore! Non, personne n’a été aussi loin qu’Horta en terme de programme, il va jusqu’à dessiner le piano, les plinthes, le cache-radiateur. Seul son contemporain Henry Van de Velde ira plus loin… jusqu’à dessiner les robes de sa femme!

Horta reste connu pour avoir collaboré avec d’autres artistes, peintres, sculpteurs…

Comment résumer le génie d’Horta?

Premièrement, je dirais la mise en scène. La circulation est toujours bluffante. Il a conçu non seulement les espaces, mais le passage entre les espaces. Les ambiances sont très travaillées: les couleurs, les matières, la lumière. On passe d’un espace personnel à un espace plus public, avec toujours beaucoup de subtilité. Historiquement, il faut se souvenir qu’il a créé un langage particulier. C’est une révolution dans l’histoire de l’architecture. Il utilise le fer et le verre pour nourrir ce langage. On reconnaît tout de suite son style formel.