François Ruffin voit jaune

En nous montrant la lutte éternelle du pot de terre contre le pot de fer – et comment le pot de fer aime à intimider, voire acheter plus faible que lui –, Ruffin faisait le portrait de cette "France d’en bas" pleine de vie, de gouaille, mais aussi de courage et de volonté. Il continue dans cette voie ici, en partant sur les ronds-points à la rencontre des exclus du système, rassemblés sous la bannière jaune fluo. Sauf qu’à présent, on le reconnaît. Et pour cause, entre-temps Ruffin est passé du statut de journaliste engagé (Fakir, le Monde diplomatique…) à celui de député (sous la bannière "France Insoumise"), et ses discours furieux à l’Assemblée Nationale ont fait le tour de la toile…