Parenthèse temporelle au château de Vêves

Qui n’a jamais rêvé de s’introduire dans le château de la belle au bois dormant vêtu d’un costume de chevalier? Le château de Vêves rend l’expérience possible – tout du moins pour les enfants, mais les adultes ne seront pas en reste. L’immersion dans le conte de fées commence dès que l’on franchi le portail d’entrée. Le château est là, il resplendit de toute sa magnificence dans son écrin de verdure. Bienvenue au pays de fort, fort lointain. Princesse Raiponce, du haut de la tour, ouvre la fenêtre et descend en rappel le long de la paroi en s’agrippant à sa longue tresse... mais ne nous emballons pas: ici, ce n’est pas Disneyland Paris.

Quand les rêves deviennent réalité

L’honneur de faire vivre le château revient aux visiteurs. Une chasse au Saint Graal ravira les plus jeunes. Diadèmes, épées, robes de princesse, casques de chevalier et baguettes magique sont à disposition pour rendre la quête encore plus véridique. Des cuisines au grenier en passant par la salle à manger, saurez-vous retrouver le trésor si longtemps oublié? Soit dit en passant, la princesse dort toujours dans son lit à baldaquins... et cent ans se sont écoulés depuis bien longtemps. Le sort est encore à déjouer!