Rendre l’écologie radicalement attractive et excitante

Le dernier Global Award for Sustainable Architecture prime des projets à l’aune de l’avant-gardisme du Bauhaus. À l’opposé de la "starchitecture" contemporaine.

«L’architecture est une science, un art et un métier au service de la société» ainsi que la définissait Walter Gropius, fondateur du Bauhaus en 1919. Créé en 2006, le Global Award a précisément voulu mettre à l’honneur le Bauhaus, dont on fêtait le centenaire en 2019. C’est que, dès les années 30, le Bauhaus est à la base de l’écologie urbaine: croissance dense et organique pour éviter l’étalement urbain; utilisation de l’énergie solaire; quête de matériaux recyclables,... De plus, le Bauhaus renouvelle la pratique interdisciplinaire de l’architecture. Enfin, pour cette école, il ne s’agit plus de créer un «produit» mais de partir directement des usagers.

Architecture «Sustainable design 8. Vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville»

Jana Revedin, Marie-Hélène Contal. éd. Alternatives, 2020, 160 pages, 25 euros Note de L'Echo: 5/5

Mais après trois quarts d’un siècle marqué par le fonctionnalisme urbain, il reste encore à trouver des réponses à diverses questions qui se retrouvent au cœur de ce nouvel Award: quel type de «communautés de vie» cherchons-nous à créer? Qu’en est-il de la conception participative «par tous et avec tous»? Comment fusionner «les qualités du lieu et du milieu avec celle des sciences, arts et métiers?», interrogent les auteurs.

Rencontrant ces questions, les cinq architectes lauréats déploient une magnifique créativité. À Mexico, Rozana Montiel conçoit des espaces simples et raffinés destinés à l’appropriation par le public. Dans un esprit «plus par moins», elle a par exemple conçu, sur un terrain de sport situé au cœur d’un quartier d’habitation, une structure métallique porteuse d’ombre et abritant de multiples activités.

Un droit de l’homme à l’architecture

Le Chilien Jorge Lobos développe l’idée d’un droit de l’homme à l’architecture (voir la vidéo au bas de l'article). Intervenant en urgence dans des lieux de crise humanitaire, il a notamment imaginé, dans un camp de réfugiés en Jordanie, une salle de classe en forme de ruche, s’inspirant de l’architecture vernaculaire et que les habitants du camp peuvent eux-mêmes reproduire.

En Allemagne, Werner Sobek, fervent disciple de l’éthique du Bauhaus, fonde son architecture sur la légèreté des structures, des matériaux et des techniques. Ainsi de la tour ThyssenKrupp qui, atteignant 246 mètres, est l’une des plus hautes d’Allemagne. Outre une quantité minimale de béton et d’énergie grise lors de la construction, le projet a été étudié pour être recyclable en cas de démantèlement.

Werner Sobek – ThyssenKrupp Testturm

En Turquie, Ersen Gürsel, digne héritier du Bauhaus, s’est spécialisé dans l’aménagement touristique: l’architecture modifie ce dernier pour en faire une activité économique régionale. C’est ainsi qu’à Bodrum, ville côtière, il réaménage le front de mer en concevant une promenade côtière reliant le tissu urbain à la mer et respectueuse des dimensions culturelles et géographique du lieu.

En Jordanie, Ammar Khammash, architecte et artiste, développe une architecture fusionnant anthropologie, art et géographie – car, explique-t-il, «la nature se comporte en architecte». Emblématique de cette philosophie, l’Académie royale pour la conservation de la nature: bâtie sur la crête d’une carrière abandonnée, elle en suit le tracé et est construite avec les pierres du site.

Comme le résume Werner Sobek: les tâches essentielles auxquelles architectes et ingénieurs doivent désormais s’atteler sont bien de «rendre l’écologie radicalement attractive et excitante» et, tout en réduisant les émissions, de «faire plus avec moins».