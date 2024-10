Appel aux dons pour parachever la restauration de la Maison Frison-Horta

Seconde réalisation Horta à Bruxelles, la Maison Frison attend aujourd'hui sa dernière phase de restauration. Il faut un million d'euros pour restituer sa cage d'escalier florale et sa façade d'origine.

On connaît ce beau néologisme de "Bruxellisation", où l'art de mettre à sac une ville par temps de paix, avec quelques balafres indélébiles qui appuient toujours sur la mauvaise conscience des édiles de la capitale. On pense, par exemple, à la Maison du Peuple, chef-d'œuvre Art nouveau de Victor Horta, à deux pas du Sablon, rasée en 1965. Mais cela peut prendre des formes plus insidieuses comme le façadisme (on garde la façade, on rase l'intérieur) ou des rez commerciaux dénaturant le style de la maison.

C'est ce dernier cas de figure qui s'est produit au numéro 37 de la rue Lebeau, qui relie dans un geste courbe le Grand Sablon au centre-ville, si bien qu'on n'a jamais pris la peine de lever le nez pour voir le joli balcon bombé du bel étage et surtout la sublime ondulation de la pierre bleue, au second, largement échancrée par une armature en fer sur une vaste baie vitrée. C'est signé!

Publicité

Vue en plein écran Le rez-de-chaussée de la Maison Frison, transformé en devanture commerciale en 1954. ©Saskia Vanderstichele

Vue en plein écran La Maison Frison dans son état d'origine. ©Inventaire du patrimoine architectural

Une maison Horta, inaugurée en 1894, après la Maison Autrique (1893) et avant l'Hôtel Tassel (1895). Et c'est sa quatrième propriétaire, la joaillère indienne Nupur Tron, qui nous fait pénétrer dans son hall de marbre blanc, adouci par la lumière du jour qui flamboie à travers un vitrail rose-rouge et jaune orangé, teintes qu'affectionnait le jeune architecte d'alors.

Publicité

"On me demandait 150.000 euros par mur, rien que pour le décapage. J'en ai fait économiser un million à la Région." Nupur Tron Propriétaire de la Maison Frison

Horta montrait ici tout son savoir-faire avec un sublime départ de rampe en fer forgé, "essor irrépressible de la ligne qui se ploie au point le plus haut en col de cygne", écrit Françoise Aubry, ancienne directrice du Musée Horta, dans la notice qu'elle consacre à la Maison Frison, citant encore Octave Maus, chef de file du Groupe des XX et de la Libre Esthétique, parlant, après l'avoir découverte, "d'un joli enchevêtrement de rameaux nerveux qui forme des deux côtés les rampes de l'escalier". Une exubérance par laquelle, ajoute Maus, la Maison Frison échappe "aux navrantes banalités commerciales qui infestent la généralité des maisons bourgeoises."

Publicité

Lire aussi La Maison Hannon, un nouveau joyau Art nouveau pour Bruxelles

Vue en plein écran Départ de rampe emblématique du style Horta. ©Saskia Vanderstichele

Vue en plein écran Le décor floral originel de la cage d'escalier, dégagé de ses 12 couches de peinture blanche. ©Saskia Vanderstichele

Luxuriance florale

C'est précisément cette luxuriance florale que Nupur Tron s'est attachée à révéler durant le covid. La cage d'escalier, comme la plupart des murs de cette demeure de 1.200 m², avait en effet été recouverte, au fil du temps, d'une dizaine de couches de peinture blanche qu'il a fallu ôter au scalpel. "Cela m'a pris quatre mois, jour et nuit!", se rappelle-t-elle, indiquant avoir travaillé sur les conseils de l'architecte Francis Metzger (son promoteur à l'ULB) et sous le contrôle de Sylvie Van der Kelen, qui dirige un atelier bien connu de restauration du patrimoine.

Publicité

"On me demandait 150.000 euros par mur, rien que pour le décapage. J'en ai fait économiser un million à la Région!", dit-elle en embrassant du regard les trois niveaux de la maison qu'elle habite avec sa fille et son mari diplomate.

Restauration des plafonds de la Maison Frison

Elle lance aujourd'hui un appel aux dons pour récolter le million d'euros manquant pour restaurer les fresques de la cage d'escalier qu'elle a mises au jour et rendre à la façade sa structure initiale. "C'est la dernière phase des travaux", dit-elle en nous faisant pénétrer dans le bureau de Maurice Frison, qui fut avocat progressiste au tournant du XXe siècle, et a voulu le sublime jardin d'hiver aux tonalités vert pistache qui se déploie sous nos yeux médusés.

1 million d'euros L'estimation pour restaurer les fresques de la cage d'escalier et restituer la façade d'origine.

Restitué entre 2005 et 2006 par l'architecte Barbara Van der Wee, spécialiste de la restauration d'Horta, il est coiffé d'une fine verrière dont l'arc tendu évoque à Nupur Tron les arcades de style moghol des palais du Rajasthan, tout comme les motifs de trident aux murs où elle voit les "trishula" de Shiva. "Je rêve à présent de consacrer un doctorat à l'influence de l'Inde sur l'Art nouveau"...

Lire aussi Les héritiers du Palais Stoclet critiques contre les plans de l'ouvrir au public

Publicité

Vue en plein écran Le sublime jardin d'hiver, pièce maîtresse de la Maison Frison. ©Saskia Vanderstichele

On remarque au passage, dans la salle à manger attenante, puis aux étages, l'extraordinaire mobilier d'époque, signé Horta, Hoffmann, Hankar, Serrurier-Bovy, Majorelle ou Thonet. 300 meubles d'origine, qui avaient été entreposés dans les caves de la maison comme dans... la tombe de Toutankhamon. Autant de détails que l'on peut admirer en réservant sa visite, puis en buvant les paroles de notre propriétaire passionnée.

Art Nouveau Maison Frison Architecte: Victor Horta Inaugurée en 1894 et classée en 1994 37, rue Lebeau - 1000 Bruxelles (Sablon) - +32 (0)2 330 47 96 Fondation Frison Horta • Visites guidées quotidiennes sur réservation et organisation d'événements sur demande • Dons défiscalisables via la Fondation Roi Baudouin > En savoir plus Note de L'Echo:

Une passionnée d'Art nouveau restaure la maison Frison de Victor Horta