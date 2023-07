Série d'été: le long du Molenbeek, on imagine un Central Park à Bruxelles

Chaque samedi de l’été, l’un des huit affluents de la Senne, la rivière cachée de Bruxelles, s’écoule lentement dans L’Echo. Une invitation à repenser le lien entre nature et culture, et à le découvrir in situ.

1. Le Molenbeek

L’été passé, nous avions fait pousser huit arbres exceptionnels de Bruxelles en guise de nouvelle «alliance entre nature et culture», comme nous y invitait Cecilia Alemani, la commissaire de la Biennale d’art de Venise 2022. Nous récidivons cette année sur le thème – brûlant! – de l’eau, en nous souvenant du projet de l’architecte visionnaire Bas Smets, dans le cadre de «Bruxelles-Métropole 2040», une vaste réflexion internationale sur la zone métropolitaine bruxelloise.

Il ne s’agissait pas d’un énième projet de découvrement de la Senne mais de repartir de ses sources: 8 affluents qui déterminent 80% de l’espace vert de Bruxelles. «Il y a donc une possibilité de repenser Bruxelles à travers les affluents de la Senne, de réorganiser les 19 communes bruxelloises autour de ceux-ci et non autour de la Senne que nous avons perdue», explique l’architecte. «Bruxelles se doterait ainsi d’une structure paysagère composée de plusieurs entités autonomes, correspondant aux différentes communes et à leurs bassins versants.»

Vue en plein écran La rivière Molenbeek coule à proximité des tours d'habitation. Un lieu encore préservé... ©Valentin Bianchi

Le ruisseau du moulin

Tout l’été, nous allons partir à la découverte des huit affluents de la Senne à Bruxelles, parfois peu connus, souvent ignorés. Premier arrêt: le Molenbeek, le «ruisseau du Moulin», qui prend sa source à Dilbeek, en Région flamande. Il s’agit d’un affluent rive gauche de la Senne. Il s’écoule à travers Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Jette sur une distance de 5 km. C’est probablement dans les marais de Ganshoren et de Jette, réserves naturelles protégées, que le cours d’eau montre ses plus beaux atours. On croise, par exemple, des fleurs de coucou ou des iris, mais aussi des martin-pêcheurs ou des libellules.

"Tout comme Central Park à New York ou Hyde Park à Londres, Molenbeek pourrait devenir le parc linéaire du nord-ouest de Bruxelles." Bas Smets Architecte

Le cours d’eau traverse différents types d’espaces: des espaces bâtis, des champs agricoles, des infrastructures routières, mais aussi des zones industrielles. Selon Bas Smets, le Molenbeek représente un cas d’étude exemplaire: «Il existe un certain nombre de parcs autonomes reliés au Molenbeek. De nos jours, ils ne sont pas fréquemment visités, car ils semblent trop isolés. Les relier en réseau améliorerait grandement leur accessibilité et leur attractivité. Les zones industrielles pourraient être transformées en éléments paysagers tandis que les champs pourraient renforcer le système de parcs.»

Vue en plein écran Le Molenbeek. ©Valentin Bianchi

Bas Smets poursuit: «Le résultat est un système composé de parcs, de zones vertes, de champs agricoles et de zones industrielles. Un espace ouvert continu, facilement accessible depuis toutes les zones urbaines adjacentes. Tout comme Central Park à New York ou Hyde Park à Londres, Molenbeek pourrait devenir le parc linéaire du nord-ouest de Bruxelles.»

En se promenant lentement le long du Molenbeek, en le suivant du regard, on se met soudain à imaginer Central Park à Bruxelles... Et si ce n’était pas un rêve?

