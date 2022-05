Après une édition annulée et compensée par une sélection virtuelle "tous azimuts" mais sans palmarès (2020) et une édition estivale un peu bâtarde (2021), tous les regards sont tournés vers Cannes. Le festival le plus emblématique du monde va-t-il relever le défi et assumer sa place, face à la concurrence croissante des festivals de rentrée, Venise et Toronto?