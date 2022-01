"A Very British Scandal": une décadence qui manque d’éclat

Ce dimanche, Betv diffuse le récit de l’un des plus gros scandales médiatiques britanniques. Une minisérie sans point focal, mais magnifiée par l’excellente Claire Foy.

En 1963, à Edimbourg, une voiture sombre fend lentement une foule énervée, d’où s’échappent crachats, regards réprobateurs et insultes. À l’intérieur du véhicule, inquiète mais digne, se tient la mondaine Margaret Campbell (Claire Foy), devenue Duchesse d’Argyll en se mariant avec le Duc D’Argyll (Paul Bettany) douze ans plus tôt, en 1951.

Si le climat est tendu, c’est parce qu’une audience décisive et absolument sulfureuse est sur le point de se tenir: dans l’affaire Argyll vs Argyll, le Duc demande le divorce pour adultère, preuves à l’appui, parmi lesquelles une photographie de la Duchesse offrant une fellation à un homme non-identifié. Ambiance scandale, donc.

Paradoxalement superficiel

Basée sur une histoire vraie et hautement médiatisée, la minisérie «A Very British Scandal» déroule en 3 épisodes longs le récit de la rencontre fougueuse, puis des années du mariage déchéant du couple Argyll, que Paul Bettany, et particulièrement Claire Foy, incarnent avec nuance et talent.

Mais entre la violence et l’alcoolisme du Duc, les manipulations de part et d’autre, les questions d’argent et les conséquences d’une médiatisation sexiste, la série demeure paradoxalement superficielle, ne parvenant pas à choisir un propos ni à rendre compte du caractère sordide et inquiétant d’une histoire qui dépasse, en fait, les individus en présence.