Acapulco, Big Mouth, Harlem, The Wonder Years: les 4 séries feel good de L'Echo

Le temps est cafardeux, l’obscurité prend ses aises et à la fatigue de l’année écoulée s’ajoute la pression des fêtes. Qu’à cela ne tienne, ces séries ne vous veulent que du bien.

1. "Acapulco" sur Apple TV ***

2. "Big Mouth" sur Netflix ***

Restons dans les années 80 sur Disney+ , avec le reboot de « Wonder Years » , une série qu’on pourrait qualifier de comédie politique, centrée sur une famille afro-américaine dans un Alabama récalcitrant à la déségrégation.

Wonder Years

3. "Harlem" sur Prime Video ***

Sur Prime Video, «Harlem» apporte une bonne dose de légèreté pétillante et invite régulièrement à la comparaison avec «Sex and the City» en plaçant au centre l’amitié de ses 4 protagonistes.