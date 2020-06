Aimer qui je veux

C’est au tour d’une autre chronique adolescente douce amère, américaine cette fois-ci: "The Miseducation of Cameron Post". Le film est déjà sorti en France (sous le titre "Come as you are"), mais le mérite de la VOD est de nous faire repasser les plats. Nous voici immergés dans le quotidien de Cameron, prise en flagrant délit d’homosexualité un soir de bal étudiant. Direction: la Promesse de Dieu, un centre de reconditionnement mental où on fouille les bagages à l’affut de pièces à conviction, et où Cameron apprend que l’homosexualité, ça n’existe pas. Seul existe le péché... et Satan qui nous le suggère. Mais avec certains des autres "disciples", Cameron va partir à la conquête de la liberté, et donc d’elle-même.