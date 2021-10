Andra Day dans la peau d'une Billie Holiday aux prises avec le FBI

On ne vous conseillera pas de revoir "Lady Sings the Blues", sorti en 1972 avec Diana Ross, pour le comparer avec "Billie Holiday, une affaire d’État". Bien qu’on y traite de la même légende du blues, Lee Daniels a choisi d’en faire un portrait beaucoup plus politique et historique. En effet, on y voit la chanteuse en véritable victime du FBI et du racisme endémique aux États-Unis. N’ayant cessé de la poursuivre et de la traîner en justice durant ce qu’on a appelé "la guerre contre la drogue", le FBI la poursuivait encore en 1959, quelques jours avant qu’elle ne décède à l’hôpital.