Angèle sera Falbala au cinéma

La chanteuse belge Angèle rejoint le casting d'"Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu" qui sera dirigé par Guillaume Canet. Elle y campera le rôle de Falbala.

C’est confirmé par Angèle sur son compte Instagram. La chanteuse rejoint le casting du prochain "Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu" , dirigé par Guillaume Canet. Ce projet fou dont l’acteur-réalisateur avait décidé de relever le défi, se concrétise. Le tournage débutera près de Paris lundi prochain .

L'actrice française n’est peut-être pas étrangère au choix d’Angèle pour jouer Falbala. En effet, les deux artistes se sont connues sur le tournage de "Annette", le long métrage de Leos Carax. De plus, elles sont toutes deux des égéries Chanel.

Vincent Cassel sera César

Le casting de ce nouvel épisode d’Astérix et Obélix comprend également Vincent Cassel dans le rôle de César et Zlatan Ibrahimovic dans celui d' Antivirus. Philippe Katerine interprétera le barde Assurancetourix (celui qui chante faux…).

La sortie du film "Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu" est annoncée pour 2022.

Angèle, dont le prochain album pourrait sortir au second semestre, s’essaiera ainsi, pour la première fois, à la comédie. Et on ne doute pas un instant qu’elle y sera dans son élément.