Annette Bening et Bill Nighy pour un duel au sommet

Une situation à la fois parfaitement quotidienne et hautement dramatique. Deux acteurs en pleine possession de leurs moyens. Il n’en faut pas plus pour faire un bon film. Non pas deux mais trois acteurs: Annette Bening ("American Beauty", "The President and Miss Wade") et Bill Nighy (l’inoubliable rockeur sur le retour de "Love Actually"), auxquels il faut ajouter le jeune prodige Josh O’Connor, déjà vu en paysan du Yorkshire ("God’s Own Country"), et surtout en Prince Charles dans la saison 3 de "The Crown".