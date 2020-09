"Antoinette dans les Cévennes" | La randonnée comme thérapie amoureuse

Le chemin romantique de Stevenson

Cette conquête aura lieu en suivant un chemin mythique, le fameux GR70, plus connu sous le nom de "chemin Stevenson". 1879: nous sommes quatre ans avant "L’île au trésor" et sept ans avant "L’étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde". Après des années d’université et d’errance poétique, le mythique écrivain écossais a 29 ans, et il part seul à travers les Cévennes. Malgré sa santé fragile, il accomplit 230 km en dix jours, qu’il décrira dans ce qui est devenu une bible pour les amoureux de la marche: "Voyage avec un âne dans les Cévennes". Les paysages sont grandioses, mais il s’agit surtout d’un voyage intérieur. Stevenson est tombé amoureux d’une femme plus âgée, mariée, mère d’une fille de 20 ans. Qu’importe. À l’issue du voyage, Stevenson traverse l’Atlantique, puis l’Amérique, et retrouve Fanny Osbourne en Californie. Ils se marient l’année suivante, et ne se sépareront plus jusqu’à la mort prématurée du génie des lettres, 15 ans plus tard.