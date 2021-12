Ari Folman: "Il ne faut pas que la Shoah devienne un truc barbant"

Quand la fondation Anne Frank l'a approché, Ari Folman n'avait pas envie d'y aller. Bien sûr, il avait lu le livre à l'école, comme tout le monde. Et il est issu d'une famille de survivants de l'Holocauste, avec donc une connexion particulière à cette histoire. Mais il se disait que tout avait été dit. Jusqu'au moment où il a décidé de se lancer malgré tout. "J'ai pensé au jeune public, nous dit le réalisateur, j'ai voulu que ce soit connecté à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, notamment les réfugiés. Je suis parti de Kitty, cette amie imaginaire qui est centrale dans le journal, et qu'Anne Frank décrit d'ailleurs très précisément. Grande, rousse, mais lui ressemblant. Et bien sûr, avec beaucoup d'humour et d'indépendance d'esprit."