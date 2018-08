Au ciné cette semaine

Guy, le sous-Delpech

La vie est étrange. Alors qu’Alex Lutz ("La revue de presse de Catherine et Liliane" sur Canal +) en faisait des tonnes en Fantasio début d’année dans le presque irregardable "Les aventures de Spirou et Fantasio", il préparait néanmoins un petit film d’auteur génial, aujourd’hui sur les écrans: "Guy". Soit l’histoire d’un chanteur septuagénaire ayant connu son heure de gloire au temps des yéyés, puis du disco, puis des années 80. Un sous-Claude François? Un sous-Sardou? Non: un sous-Delpech – ce qui est déjà beaucoup mieux.

Comme acteur, il nous propose une transfiguration physique tellement géniale qu’elle fait bifurquer le film vers d’autres questionnements. Alors qu’on était parti vers la filiation et la vieillesse, nous voici face au plaisir de vivre, à la musique, à la vocation, à la condition d’artiste. La seconde moitié du film – souvent plus faible quand le concept est aussi fort – tient toutes ses promesses. On ressort de la salle avec le désir secret, lors d’une prochaine brocante, de tomber sur un best-of de Guy Jamet. En attendant on se consolera avec son regard, ses silences, ses formules… et son somptueux trio improvisé avec Julien Clerc et Dani. Une étoile est née – et qu’importe si elle est sur le retour.