Au cinéma, le futur est déjà là (3/4) | "Le meilleur des mondes"

On croit toujours qu’il faut un grand méchant pour faire une bonne dystopie bien glaçante (et éclairante). Mais pour nous endormir, rien de tel qu’un lent glissement vers un confort consenti. Quand le Progrès nous asservit, c’est que nous sommes mûrs pour… "Le meilleur des mondes".

"Brave New World", le roman d’Aldous Huxley, publié en 1932, et classé 5e sur la liste des 100 romans anglophones les plus importants du XXe siècle, n’a bizarrement jamais été adapté pour l’écran, si ce n’est via un téléfilm de 1980 presque oublié. Trop complexe à mettre en œuvre, avec son foisonnant univers futuriste? Trop intello dans son propos? Trop terrible dans son constat? Une série s’y colle enfin, dès à présent disponible sur Apple TV+.

La jolie Lenina vaque à ses occupations: féconder des embryons. Elle est convoquée par Bernard Marx, qui veut savoir pourquoi elle privilégie toujours le même partenaire sexuel. 22 fois de suite! Elle semble oublier les fondements de leur si heureuse société: pas de privauté, pas de famille, pas de monogamie. À New London, tout va pour le mieux. Et quand on sent que ça ne va pas, on prend une petite pilule de Soma dans son tube de poche. Ou on se paie un minitrip dans une des réserves où de pauvres humains appartenant aux sous-classes existent encore "comme autrefois", avec la rage au ventre. Mais lorsque Bernard Marx est appelé sur une scène sanglante, tout se craquèle en lui: un Epsilon, défiguré, a perdu la vie. Meurtre? Suicide? Ces deux options sont strictement impossibles, dans un univers où tout est sous contrôle, pour le plaisir partagé de tous…

New London présente un monde où l’Histoire n’a plus cours. Les gens, nourris par les deux mamelles jamais taries que sont Loisir et Plaisir, ne pensent plus, ne lisent plus, ne se rebellent plus. Gavés de narcissisme et d’égocentrisme, ils n’ont plus la soif ni de comprendre, ni de rencontrer l’Autre ; ils ne sont même plus capables de reconnaître ce qui leur manque… Ça vous rappelle vaguement quelque chose de très familier? Eh oui, ce vieillard de 89 ans qu’est "Brave New World" n’a jamais paru plus jeune qu’aujourd’hui.

À cause du Covid? Pas seulement… Certes, 2020 et 2021 ont permis aux éditorialistes du monde entier de faire des comparaisons entre la société qui s’impose à nous – plus hygiéniste, plus contrôlante, plus uniformisée, plus virtualisée – et celles de "Le meilleur des mondes", ou de son cousin, le "1984" de George Orwell. "1984" qui, lui, eut bien droit à son adaptation, avec le regretté John Hurt, et datant de… 1984.

Orwell ou Huxley?

La passionnante différence entre les deux propositions, c’est bien sûr que "1984" comporte un méchant, en la personne de Big Brother – lequel épie sans arrêt nos faits et gestes. Une identité diffuse au service du système et qui impose la neutralité de chacun des membres du groupe. Ce Big Brother nous est familier: il fait désormais partie de nos vies modernes, et nous l’y avons invité: c’était la face cachée de la médaille Internet et, des écoutes généralisées aux réseaux sociaux, en passant par Cambridge Analytica et le logiciel espion légal Pegasus, tout nous ramène à lui.

"Brave New World" propose une réalité différente, et peut-être pire. Car si les citoyens d’Orwell vivent clairement sous la violence d’un joug plus ou moins consenti, ceux d’Huxley ne sont plus conscients d’évoluer au sein d’une dictature, tant elle est douce, agréable, invisible, nourricière, subtile. La tyrannie, ici, est celle d’un confort recherché, une évolution ressentie comme parfaite – et la série joue brillamment sur les deux univers. Celui des réserves où des humains qui nous ressemblent sont encore la proie de leurs démons – crasse, violence, obsessions, désirs, pulsions. Et celui du Soma (cette drogue/nourriture/médicament) qui entretient le culte de la personnalité ("tu as droit au bonheur tout de suite"), tout en privilégiant l’absolue primauté du groupe.

L’air de rien, "Le meilleur des mondes" adresse un avis aux complotistes de tout poil: pourquoi vouloir déceler dans les arcanes de notre monde un Big Brother plus ou moins caché? Comme nous le rappelle la série, aucun méchant n’est plus fort que le courant qui entraîne vers son destin une société donnée… Pourquoi serions-nous envoyés vers la tyrannie par un esprit démoniaque, alors que nous y allons si vaillamment, de nous-mêmes, et de ce pas?

