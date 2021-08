Au cinéma, le futur est déjà là (4/4) | "Hunger Games"

Dimension politique

Critique des médias

De même, l’auteur Suzanne Collins ne garde pas sa langue dans sa poche. On lui demande de revenir sur l’inspiration "mythologie gréco-romaine" de son récit, et notamment l’histoire du roi de Crète, Minos, qui exigeait des Athéniens que chaque année sept jeunes filles et sept jeunes hommes soient servis en pâture à son monstrueux Minotaure… Mais la double diplômée (de l’Université de l’Indiana, mais aussi de la prestigieuse Tisch School of the Arts de New York) préfère insister sur d’autres aspects: elle qui a été étudiante dans les années 70 entend bien dénoncer un système de castes. Dans le livre, il est rappelé que le district 1 est plus riche que tous les autres réunis, ce qui nous rapproche des célèbres 50% des richesses mondiales détenues par moins de 1% de la population. Collins évoque également plusieurs fois la "guerre de communication" où est piégée son héroïne. Pour arriver à ses fins, Katniss ne devra pas seulement venir à bout d’une compétition de survie hyper médiatisée, elle devra instrumentaliser la soif de ces médias prédateurs, pour l’utiliser à son profit.