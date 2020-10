Au festival Millenium, le réel dépasse la fiction

Un groupe de paysannes qui arpente les montagnes de Turquie pour jouer Shakespeare dans les villages… Une ville chinoise tellement polluée qu’on s’y déplace à l’aveugle… Sept lanceurs d’alerte italiens qui déjouent la plus grande vague de corruption du pays… Un équipage hétéroclite qui défie les braconniers et la mafia chinoise dans le golfe de Californie pour sauver les derniers marsouins… Une médecin qui se cache dans les souterrains de Damas pour diriger un hôpital clandestin…

Face à la toute-puissance du Réel, la fiction n’a qu’à bien se tenir. C’est conscient de cette réalité que le festival de documentaires le plus engagé du pays a rassemblé pour nous la crème de la crème. "Empêché" fin mars, Millenium aura bien lieu, du 16 au 25 octobre, un peu partout à Bruxelles (Bozar, Aventure, Kinograph, Vendôme, Palace, Civa). Un moment très attendu par le public, mais aussi par les réalisateurs et réalisatrices qui viendront montrer leur travail, éveiller les consciences, forger l’avenir… et rencontrer leur public. Florilège.