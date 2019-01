Aux courses de homards et de canards d'Anne la folle

On sait que le Grec Yorgos Lanthimos affectionne le bizarre-étrange. "The lobster" et "Mise à mort du cerf sacré", ses précédents films – primés à Cannes – en ont fait l’ample démonstration. Avec l’histoire vraie de la reine Anne d’Angleterre, dernière de la dynastie des Stuart qui régna au début du XVIIIe siècle, il trouve une formidable matière première. Monarque moins célèbre qu’Elizabeth I, Anne avait certes moins de panache.

Aussi, c’est bien la première fois qu’elle est le sujet d’un film. Fragilisée par dix-sept grossesses consécutives et affaiblie par la goutte, sa majesté vivait quasiment recluse dans son palais. Pour l’égayer, sa cour organisait des courses de canards ou de homards. Et ça, le homard, depuis "The lobster", on sait que Lanthimos aime ça… Le film démarre donc avec cette hallucinante réunion de courtisans emperruqués s’enthousiasmant pour le marathon des canards.