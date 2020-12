Avec Brussels Footage, on retrouve le temps où Bruxelles bruxellait...

La porte d'entrée du site: une carte interactive des 19 communes. Là, vous êtes invité à sélectionner une décennie, ou un quartier. Voici qu'apparaissent des visages, des lieux, des moyens de transports. Les phrases sonnent, les accents chantent, et commence le voyage proustien. Beaucoup d'images noir et blanc, parfois d'une beauté à couper le souffle... Pas mal de voix-off au phrasé merveilleux. Ce qui ressort surtout, outre les méfaits de la modernité, c'est un rapport au temps. Le cinéma, alors, prenait le temps de regarder. Et le Bruxellois, celui de répondre avec une bonhomie gouailleuse, aux questions posées.