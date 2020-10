Avec LaCinetek, le cinéphile est aux anges

Ô cinéphile, cette offre est pour toi! Souvent tu imagines que ton meilleur ami est un (très) grand cinéaste. Le soir, quand tu te retrouves perdu au milieu de l’offre pléthorique des films à la demande, on disait que tu pouvais l’appeler et que ton génial meilleur ami te donnerait alors sa liste secrète des meilleurs films de tous les temps. Mieux: il te ferait de petits commentaires pour t’aider à choisir LE film qui, à ce moment-là, va te cueillir comme une fleur. Mirage? Vertige? Délire d’amateur de films trop exalté? Oh que non: grâce au site LaCinetek, à présent disponible en Belgique, voilà que cela devient réalité, et pour seulement 30€ par an. Parmi les réalisateurs qui ont joué le jeu de la sélection (argumentée): Martin Scorsese, mais aussi Alain Chabat. Il y en aura donc pour tous les goûts: du grand classique indémodable à la série B hilarante et totalement culte (pour d’autres raisons).