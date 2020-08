Avec "Tenet", Nolan se prend les pieds dans le tapis (spatio-temporel)

"Tenet", reporté deux fois… "Mulan", également reporté plusieurs fois, et dont la sortie est à présent carrément annulée – mais avec le film proposé dans certains territoires à ceux qui, pour 69,99 euros par an, rejoindraient la plateforme Disney+ (disponible chez nous à la mi-septembre)… Résultat: les propriétaires de salles sont furieux. Et les images d’un exploitant français saccageant un énorme présentoir Mulan ont fait le tour de la toile. Il faut dire que l’été est celui de tous les dangers. Et pas seulement pour de petites salles de province: le très emblématique Grand Rex a préféré fermer ses portes tout le mois d’août. Avec seulement 20 à 30% de la fréquentation estivale normale (environ 5 sur les 20 millions d’entrées en France), les recettes ne couvrent pas les frais de fonctionnement. "Tenet" sonnera-t-il le rappel des troupes et l’inversion de la tendance? Espérons-le. Et surtout, réjouissons-nous des distributeurs qui osent lancer de très bonnes surprises francophones: "Effacer l’historique" avec Blanche Gardin (26/8), "Enorme" avec Marina Foïs et Jonathan Cohen (2/9), "Le bonheur des uns" avec Florence Foresti, Vincent Cassel, Bérénice Béjo et François Damiens (9/9). On le dit souvent: le cinéma n’est pas une science exacte. Et si la relance ne venait pas (seulement) de là où on l’attendait de pied ferme?