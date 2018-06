"Avec le BRIFF, on prend possession de la ville"

La folle aventure d’un film éternellement postposé

"L’homme qui tua Don Quichotte", le film qui ouvre le festival, ce mercredi soir, n’est pas anodin, loin s’en faut. Il raconte les aventures d’un jeune réalisateur qui revient sur les lieux de tournage de son premier film pour constater que tous les protagonistes ont vu leur vie détruite.

Le film constitue bien sûr une métaphore sur le métier de réalisateur-démiurge. Et la genèse du projet en lui-même a permis d’écrire une des pages les plus passionnantes (et potentiellement dramatiques) de toute l’histoire du 7e Art. Comme en témoigne d’ailleurs le documentaire "Lost in La Mancha" (2002), qui revient sur le premier tournage - avorté pour cause de catastrophes climatiques et d’hernie discale pour Jean Rochefort.

Nous sommes en 1990 lorsque le seul membre américain des cultissimes Monty Python, un certain Terry Gilliam, a la folle idée d’adapter Cervantes - sans l’avoir lu! L’homme vient de signer "Les aventures du Baron de Münchhausen", et on imagine qu’il va mettre à sa sauce (piquante) le classique de la littérature.

Hélas, il lui faudra 28 ans pour venir à bout du projet: financements retardés, intempéries dignes du Déluge, procès avec les compagnies d’assurance, casting démotivé ou carrément blessé, rien n’aura été épargné au réalisateur. Mais tout est bien qui finit bien, avec la première mondiale à Cannes cette année. Et la présence à Bruxelles d’un Gilliam euphorique…

Interview de Terry Guilliam ce vendredi dans L’Echo

Projection ce mercredi 20/6 à l’UGC De Brouckère (19h30) et à Bozar (20h).